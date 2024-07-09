Андрей Губин вернётся на сцену впервые за 19 лет 9 июля, 14:46 Певец Андрей Губин в 2004 году. Фото © ИТАР-ТАСС / Елизавета Клементьева

Популярный певец девяностых и нулевых Андрей Губин вернётся на сцену впервые за 19 лет. По данным Mash, артист приедет в Сочи на фестиваль "Новая волна", где пройдёт его творческий вечер.

Со слов организаторов "Новой волны", вечер Губина состоится 23 августа, его присутствие уже подтвердили. Предварительно, сам Андрей согласен спеть минимум один хит. Остальные его шлягеры исполнят Филипп Киркоров, Люся Чеботина, Артур Пирожков, Сергей Лазарев и десяток других артистов. Ведущими станут Александр Ревва и Александра Ребёнок.

Ранее об этом творческом вечере говорил и сам Губин, но тогда певец заявил, что отказался от выступления из-за состояния здоровья. Более того, автор хита "Ночь" сообщил о завершении карьеры.

Губин ушёл со сцены более 10 лет назад. У него нашли неврологическую болезнь лица, которая на данный момент считается неизлечимой. Певец стал жаловаться на частые приступы и признавался, что ему тяжело не просто двигаться, а даже дышать. Губин как-то рассказывал, что даже не может ходить на свидания из-за того, что испытывает проблемы со здоровьем.

Авторы Александра Вишнякова