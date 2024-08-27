Кумир 90-х Андрей Губин представил новую песню впервые за 20 лет

Советский и российский эстрадный певец Андрей Губин наконец-то принял решение по поводу продолжения своей карьеры в роли исполнителя после почти 20-летнего перерыва. Он заявил, что вернётся на сцену в ближайшее время, сразу после того, как поправит здоровье. Подробности музыкальной карьеры Губина рассказал Mash, взяв небольшое интервью у исполнителя.

«Я уверен, что вернусь на сцену! Сейчас от меня это странно слышать, потому что я физически не в очень хорошей форме», — заявил Андрей Губин.

По словам музыканта, сначала нужно поправить здоровье и потом уже можно выпускать накопившиеся композиции. Сейчас у него есть большое количество треков, которых хватит аж на 10 альбомов. Также Губин заявил, что микрофон бросать не собирается. При этом на новогодних корпоративах за кругленькие суммы петь отказывается. Говорит, что не хочет показывать уровень хуже, чем был.

Сейчас Губин путешествует. Например, был в Египте с новой возлюбленной. Успел подышать чистым воздухов, собраться с мыслями и обдумать музыкальное. Перед возвращением в Москву побывал на мероприятии в Сочи. Сейчас он уже дома. Андрей Губин также рассказал о своей новой композиции под названием «Покемон». Она была записана им два года назад в Берлине, однако в связи с изменившейся ситуацией в мире музыканты приняли решение пока не выпускать её. Губин исполнил из неё пару строчек.

Андрей Губин исполнил отрывок из написанной в Берлине песни «Покемон». Видео © Mash

«Кто-то заводит спор, кто-то моторы заводит. Кто-то уходит в горы, кто-то под воду уходит. Кто-то идёт по кругу, кто-то идёт по краю», – напел кумир 90-х.