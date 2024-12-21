Перенёсшую инсульт олимпийскую чемпионку Сметанину выписали из реанимации

Четырёхкратную олимпийскую чемпионку по лыжным гонкам Раису Сметанину перевели из реанимации в палату интенсивной терапии для более «стабильных» пациентов. Об этом сообщает «Матч ТВ».

Состояние спортсменки после перенесённого инсульта постепенно улучшается, но всё ещё остаётся тяжёлым. Сметаниной 72 года, за её плечами пять серебряных и одна бронзовая медаль Олимпиады. На международных чемпионатах она получила ещё ряд серьёзных наград.