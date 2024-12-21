Перенёсшую инсульт олимпийскую чемпионку Сметанину выписали из реанимации
«Матч ТВ»: Олимпийскую чемпионку Сметанину перевели из реанимации в палату
Раиса Сметанина. Фото © ТАСС / Спорт-Экспресс / Юрий Широкогоров
Четырёхкратную олимпийскую чемпионку по лыжным гонкам Раису Сметанину перевели из реанимации в палату интенсивной терапии для более «стабильных» пациентов. Об этом сообщает «Матч ТВ».
Состояние спортсменки после перенесённого инсульта постепенно улучшается, но всё ещё остаётся тяжёлым. Сметаниной 72 года, за её плечами пять серебряных и одна бронзовая медаль Олимпиады. На международных чемпионатах она получила ещё ряд серьёзных наград.
Напомним, на днях знаменитая лыжная гонщица перенесла инсульт. После госпитализации врачам удалось привести её в сознание, однако ненадолго. Чемпионку подключали к ИВЛ. У Сметаниной также парализовало правую половину тела.