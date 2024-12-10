С трудом говорит и ест: Борис Щербаков жалуется на боли в челюсти после сложной операции

Актёр Борис Щербаков пожаловался на сильные боли в области челюсти после проведённой операции. Ему тяжело говорить и принимать пищу.

Как стало известно SHOT, накануне 74-летнему Борису Васильевичу провели репозицию челюсти с левой стороны лица — сопоставили фрагменты кости, всё скрепили спицей для фиксации. Операция по восстановлению длилась около 10 минут, всё прошло хорошо, однако спустя некоторое время артист стал жаловаться на болевые ощущения. Это причиняет актёру дискомфорт: он с трудом говорит, ест, пьёт. Ему предстоит ходить со спицами около двух недель, после чего конструкцию уберут.

В беседе с SHOT сын Бориса Щербакова Василий сообщил, что состояние артиста под контролем медиков, они следят за динамикой его выздоровления. Сама операция накануне прошла успешно.