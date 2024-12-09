Спица в лице на две недели: В Москве прооперировали Бориса Щербакова
Актёра Бориса Щербакова прооперировали после перелома черепа
Актёра Бориса Щербакова прооперировали после перелома черепа и реанимации. По данным Mash, ему вправили смещённую скуловую кость и зафиксировали её металлической спицей: операция заняла всего десять минут, но носить такую конструкцию народному артисту придётся как минимум две недели.
Напомним, что супруга Бориса Щербакова несколько дней назад нашла его в бессознательном состоянии посреди ночи. Когда он пришёл в себя, начал жаловаться на головные боли и головокружение. Обследование сердца выявило нарушения ритма и признаки недостаточности. Также у него был диагностирован перелом черепа и костей челюсти.
Борис Щербаков стал известен благодаря ролям в фильмах «День свадьбы придётся уточнить», «Следствие ведут Знатоки», «С любимыми не расставайтесь», «Берег» и по сериалу «Солдаты». Одновременно с работой в кино, он выступает на сцене Московского Художественного Театра имени Чехова.
Андрей Епихин/ТАСС