Спица в лице на две недели: В Москве прооперировали Бориса Щербакова

Актёра Бориса Щербакова прооперировали после перелома черепа и реанимации. По данным Mash, ему вправили смещённую скуловую кость и зафиксировали её металлической спицей: операция заняла всего десять минут, но носить такую конструкцию народному артисту придётся как минимум две недели.

Напомним, что супруга Бориса Щербакова несколько дней назад нашла его в бессознательном состоянии посреди ночи. Когда он пришёл в себя, начал жаловаться на головные боли и головокружение. Обследование сердца выявило нарушения ритма и признаки недостаточности. Также у него был диагностирован перелом черепа и костей челюсти.