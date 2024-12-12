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12 декабря, 06:28

Звезду сериала «33 квадратных метра» экстренно прооперировали в Москве

Актёра Сергея Белоголовцева экстренно прооперировали в Москве

Актёр Сергей Белоголовцев. Фото © Агентство «Москва» / Киселев Сергей

Актёр Сергей Белоголовцев. Фото © Агентство «Москва» / Киселев Сергей

Актёра Сергея Белоголовцева экстренно прооперировали в Москве из-за аппендицита. По данным SHOT, 60-летней звезде сериалов «33 квадратных метра», «Папины дочки» и «Воронины» пришлось лечь под нож, хотя он изначально пошёл на плановое обследование в клинику.

Во время осмотра у актёра обнаружили аппендицит и госпитализировали в хирургическое отделение. Операция прошла успешно 11 декабря. Уже в эту субботу актёра должны выписать. Сейчас он хорошо себя чувствует.

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А 13 ноября в больницу в Москве экстренно госпитализировали актёра Василия Ливанова. Ему диагностировали анемию. Врачи оценили его состояние как средней тяжести. 89-летний «Шерлок Холмс» не может самостоятельно передвигаться, у него парализована правая сторона лица. Позднее артиста выписали из больницы после стабилизации состояния.

Андрей Бражников
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