Самочувствие звезды сериала «Склифосовский» Евгения Косырева резко ухудшилось

Сообщается, что вечером 24 декабря артиста увезли в больницу перед выступлением с болями в животе и слабостью. Его поместили в реанимацию. Это была вторая госпитализация, первая была в начале месяца — тогда ему провели дренирование брюшной полости и откачали 20 литров жидкости. Всё на фоне болезни печени из-за злоупотребления алкоголем — его обнаружили ещё два года назад. На этот раз ему снова откачали жидкость и положили на вспомогательное дыхание.