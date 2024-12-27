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27 декабря, 06:04

Самочувствие звезды сериала «Склифосовский» Евгения Косырева резко ухудшилось

Mash: Самочувствие актёра Евгения Косырева резко ухудшилось

Евгений Косырев. Обложка © vakhtangov.ru / Валерий Мясников

Евгений Косырев. Обложка © vakhtangov.ru / Валерий Мясников

Самочувствие Евгения Косырева значительно ухудшилось. Артист пребывает в тяжёлом состоянии при кислородной поддержке. В спектаклях театра Вахтангова его заменили другим актёром, сообщает Mash.

Сообщается, что вечером 24 декабря артиста увезли в больницу перед выступлением с болями в животе и слабостью. Его поместили в реанимацию. Это была вторая госпитализация, первая была в начале месяца — тогда ему провели дренирование брюшной полости и откачали 20 литров жидкости. Всё на фоне болезни печени из-за злоупотребления алкоголем — его обнаружили ещё два года назад. На этот раз ему снова откачали жидкость и положили на вспомогательное дыхание.

Евгений Косырев играл в сериале «Склифосовский», фильме «Жмурки» и «Майор Гром: Чумной доктор». Также у него были роли в сериале «Не родись красивой» и «Закон каменных джунглей».

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Ранее пресс-служба театра Вахтангова сообщила, что после госпитализации Косырева, на сцене в роли Кушака его заменил Аскар Галимов. Евгений принимал участие в спектаклях «Мнимый больной» и «Утиная охота».

Николай Рюмин
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