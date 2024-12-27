Стало известно о состоянии онкобольного Николая Дроздова после курса гормонотерапии
SHOT: Состояние онкобольного Дроздова улучшилось, он вернулся к тренировкам
Николай Дроздов. Обложка © ТАСС / Владимир Гердо
Состояние онкобольного Николая Дроздова стало значительно лучше, легендарный телеведущий вновь вернулся к занятиям спортом. Об этом пишет SHOT.
В начале декабря Дроздову была проведена гормонотерапия. Из-за повышенной утомляемости он большую часть времени проводил в постели. Однако сейчас ситуация изменилась. Как сообщила SHOT его супруга Татьяна Петровна, 87-летний ведущий чувствует себя прекрасно. К Новому году он смог начать вести активный образ жизни и даже возобновил регулярные тренировки.
Каждый день Дроздов занимается на велотренажёре на даче по полчаса. Его семья планирует подарить ему ещё один тренажёр с спинкой для московской квартиры.
Дроздовы планируют встретить 2025 год на даче. Татьяна Петровна будет готовить новогодний стол самостоятельно, без покупных салатов. Среди любимых блюд Николая Николаевича — селёдка под шубой и оливье с курицей. Супруги давно отказались от алкоголя, включая шампанское, под бой курантов.
Напомним, в сентябре прошлого года у Николая Дроздова диагностировали злокачественную опухоль. В конце ноября того же года он решился на курс химиотерапии, а спустя месяц его состояние значительно улучшилось — лечение привело к ремиссии. Позже сообщалось, что профессор хочет опять начать преподавать. СМИ написали, что недавно Дроздов пожаловался на резкое ухудшение зрения, однако его друг быстро опроверг эту информацию. Также сообщалось, что Дроздов не может вернуться к работе из-за высокой утомляемости.