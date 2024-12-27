Стало известно о состоянии онкобольного Николая Дроздова после курса гормонотерапии

Состояние онкобольного Николая Дроздова стало значительно лучше, легендарный телеведущий вновь вернулся к занятиям спортом. Об этом пишет SHOT.

В начале декабря Дроздову была проведена гормонотерапия. Из-за повышенной утомляемости он большую часть времени проводил в постели. Однако сейчас ситуация изменилась. Как сообщила SHOT его супруга Татьяна Петровна, 87-летний ведущий чувствует себя прекрасно. К Новому году он смог начать вести активный образ жизни и даже возобновил регулярные тренировки.

Каждый день Дроздов занимается на велотренажёре на даче по полчаса. Его семья планирует подарить ему ещё один тренажёр с спинкой для московской квартиры.