Друг разоблачил ‎инсайд журналистов о «‎слепнущем» Дроздове

Журналисты пишут, что легендарный учёный-зоолог Николай Дроздов, чей бархатный голос может зазвучать в голове нескольких поколений лишь при упоминании его фамилии, пожаловался на резкое ухудшение зрения. По данным Mash, врачи якобы выявили у него заболевание, которое может в итоге привести к тому, что телеведущий полностью потеряет зрение.

Профессор на днях обратился к медикам. Рассказал, что практически перестал видеть, а перед глазами всё как в тумане. Он напомнил, что больше 10 лет тому назад из-за катаракты ему сделали операцию на оба глаза — удалили хрусталики и вместо них вживили в линзы импланты. Ухудшает положение то, что врачи диагностировали Дроздову прогрессирующую глаукому, которая в 30% приводит к полной слепоте.

Но оказалось, что всё не совсем так. Друг Николая Дроздова, художник Константин Мирошник, опроверг инсайд журналистов о том, что у телеведущего начались проблемы со зрением.