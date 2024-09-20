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20 сентября, 07:11

Друг разоблачил ‎инсайд журналистов о «‎слепнущем» Дроздове

Друг Дроздова Мирошник опроверг ‎враньё СМИ о проблемах со зрением у ведущего

Профессор Николай Дроздов. Фото © Российское общество «Знание»

Профессор Николай Дроздов. Фото © Российское общество «Знание»

Журналисты пишут, что легендарный учёный-зоолог Николай Дроздов, чей бархатный голос может зазвучать в голове нескольких поколений лишь при упоминании его фамилии, пожаловался на резкое ухудшение зрения. По данным Mash, врачи якобы выявили у него заболевание, которое может в итоге привести к тому, что телеведущий полностью потеряет зрение.

Профессор на днях обратился к медикам. Рассказал, что практически перестал видеть, а перед глазами всё как в тумане. Он напомнил, что больше 10 лет тому назад из-за катаракты ему сделали операцию на оба глаза — удалили хрусталики и вместо них вживили в линзы импланты. Ухудшает положение то, что врачи диагностировали Дроздову прогрессирующую глаукому, которая в 30% приводит к полной слепоте.

Но оказалось, что всё не совсем так. Друг Николая Дроздова, художник Константин Мирошник, опроверг инсайд журналистов о том, что у телеведущего начались проблемы со зрением.

«Бред, враньё всё. Дроздов читает даже без очков, ведёт активную жизнь», — сказал Мирошник RT.

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Здоровье начало подводить Николая Дроздова в сентябре прошлого года, когда ему диагностировали злокачественную опухоль. 25 ноября он решился на курс химиотерапии, а спустя месяц его состояние значительно улучшилось — лечение привело к ремиссии. Ранее СМИ сообщали, что профессор собирается вернуться к преподавательской деятельности.

Владимир Озеров
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