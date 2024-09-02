Николай Дроздов вернётся к работе со студентами МГУ, несмотря на онкологию

Легендарный ведущий "В мире животных" Николай Дроздов вернётся к работе со студентами с начала нового учебного года, несмотря на лечение от онкологического заболевания. Как выяснил SHOT, он будет консультировать учащихся кафедры биогеографии географического факультета МГУ имени Ломоносова, где уже 23 года является профессором.

При этом 87-летний Дроздов пока что не сможет вести лекции очно по состоянию здоровья. О возвращении на телевидение речи не идёт по той же причине. Однако учёный уже появляется на публичных мероприятиях.