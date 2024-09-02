Николай Дроздов вернётся к работе со студентами МГУ, несмотря на онкологию
Николай Дроздов. Фото © Агентство "Москва" / Кирилл Зыков
Легендарный ведущий "В мире животных" Николай Дроздов вернётся к работе со студентами с начала нового учебного года, несмотря на лечение от онкологического заболевания. Как выяснил SHOT, он будет консультировать учащихся кафедры биогеографии географического факультета МГУ имени Ломоносова, где уже 23 года является профессором.
При этом 87-летний Дроздов пока что не сможет вести лекции очно по состоянию здоровья. О возвращении на телевидение речи не идёт по той же причине. Однако учёный уже появляется на публичных мероприятиях.
Сейчас лечение Николая Дроздова от онкологии протекает хорошо: в начале августа он вновь посещал дневной стационар, где ему поставили необходимый для лечения укол. Телеведущий находится в хорошем состоянии и готовится к работе.
Напомним, в сентябре 2023 года у Дроздова диагностировали злокачественное онкообразование. 25 ноября появились сообщения о том, что телеведущий обратился к врачам за помощью после курса химиотерапии, но спустя месяц его самочувствие значительно улучшилось — лечение привело к ремиссии.