Life.ru узнал о состоянии онкобольного Николая Дроздова

Российский телеведущий, зоолог и профессор Николай Дроздов не может вернуться к работе из-за повышенного чувства утомляемости. По данным SHOT, большую часть времени он проводит в кровати.

87-летний Николай Николаевич, у которого ранее был диагностирован рак предстательной железы, недавно обратился в стационар самостоятельно. Пожаловался на заметную слабость, при этом большую часть времени телеведущий проводит лёжа в постели.