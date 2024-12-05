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5 декабря, 05:03

Life.ru узнал о состоянии онкобольного Николая Дроздова

SHOT: Николай Дроздов не может вернуться к работе из-за высокой утомляемости

Николай Дроздов. Обложка © Instagram (признан экстремистской организацией и запрещён на территории Российской Федерации) / ndrozdov_official

Николай Дроздов. Обложка © Instagram (признан экстремистской организацией и запрещён на территории Российской Федерации) / ndrozdov_official

Российский телеведущий, зоолог и профессор Николай Дроздов не может вернуться к работе из-за повышенного чувства утомляемости. По данным SHOT, большую часть времени он проводит в кровати.

87-летний Николай Николаевич, у которого ранее был диагностирован рак предстательной железы, недавно обратился в стационар самостоятельно. Пожаловался на заметную слабость, при этом большую часть времени телеведущий проводит лёжа в постели.

Дроздову провели курс гормонотерапии. Медики также рекомендовали ему больше отдыхать и явиться на осмотр с анализами в начале следующего года.

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Напомним, в сентябре прошлого года у Николая Дроздова диагностировали злокачественную опухоль. В конце ноября того же года он решился на курс химиотерапии, а спустя месяц его состояние значительно улучшилось — лечение привело к ремиссии. Позже сообщалось, что профессор хочет опять начать преподавать. Недавно СМИ написали, что Дроздов пожаловался на резкое ухудшение зрения, однако его друг быстро опроверг эту информацию.

Оксана Попова
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