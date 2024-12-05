Life.ru узнал о состоянии онкобольного Николая Дроздова
SHOT: Николай Дроздов не может вернуться к работе из-за высокой утомляемости
Николай Дроздов. Обложка © Instagram (признан экстремистской организацией и запрещён на территории Российской Федерации) / ndrozdov_official
Российский телеведущий, зоолог и профессор Николай Дроздов не может вернуться к работе из-за повышенного чувства утомляемости. По данным SHOT, большую часть времени он проводит в кровати.
87-летний Николай Николаевич, у которого ранее был диагностирован рак предстательной железы, недавно обратился в стационар самостоятельно. Пожаловался на заметную слабость, при этом большую часть времени телеведущий проводит лёжа в постели.
Дроздову провели курс гормонотерапии. Медики также рекомендовали ему больше отдыхать и явиться на осмотр с анализами в начале следующего года.
Напомним, в сентябре прошлого года у Николая Дроздова диагностировали злокачественную опухоль. В конце ноября того же года он решился на курс химиотерапии, а спустя месяц его состояние значительно улучшилось — лечение привело к ремиссии. Позже сообщалось, что профессор хочет опять начать преподавать. Недавно СМИ написали, что Дроздов пожаловался на резкое ухудшение зрения, однако его друг быстро опроверг эту информацию.