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4 декабря, 14:24

«Я тебе очко разобью»: Пьяный помощник депутата Госдумы устроил дебош в самолёте и был уволен

Помощник депутата Госдумы Гурулёва устроил скандал в самолёте и был уволен

Адама Ислуева — пьяного помощника депутата Государственной думы Андрея Гурулёва — сняли с рейса за дебоширство. Мужчина летел рейсом из Москвы в Читу 3 декабря. Воздушное судно не успело взлететь, как помощник депутата начал оскорблять пассажиров и ругаться матом. В итоге Ислуев подрался с сотрудниками «Уральских авиалиний», и его увели сотрудники полиции.

Помощник депутата Гурулёва закатил скандал на борту самолёта и был уволен. Видео © VK / ЧП Чита

Гурулёв отреагировал на произошедшее, уволив помощника. Он также извинился перед всеми, кому Ислуев предоставил неудобства.

«У меня большая команда помощников в Думе, в регионе, на общественных началах. Мы вместе стараемся помогать избирателям в разных вопросах, но такие проступки перечёркивают труды и репутацию всего коллектива, поэтому подобное поведение неуместно и непростительно ни для кого», — передаёт слова депутата Chita.RU.

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Ранее экс-депутата Алтайского заксобрания сняли с рейса. Мужчина хотел провести полёт в кресле у аварийного выхода, потому что там больше места для ног. Но он не смог пристегнуться — не хватило ремня, а удлинитель по правилам нельзя предоставлять тем, кто летит у аварийного. Бывший парламентарий садиться на обычное место не хотел и устроил скандал. В итоге его сняли с рейса.

Обложка ©

VK / ЧП Чита

Алена Пенчугина
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