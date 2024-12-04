«Я тебе очко разобью»: Пьяный помощник депутата Госдумы устроил дебош в самолёте и был уволен

Адама Ислуева — пьяного помощника депутата Государственной думы Андрея Гурулёва — сняли с рейса за дебоширство. Мужчина летел рейсом из Москвы в Читу 3 декабря. Воздушное судно не успело взлететь, как помощник депутата начал оскорблять пассажиров и ругаться матом. В итоге Ислуев подрался с сотрудниками «Уральских авиалиний», и его увели сотрудники полиции.

Помощник депутата Гурулёва закатил скандал на борту самолёта и был уволен. Видео © VK / ЧП Чита

Гурулёв отреагировал на произошедшее, уволив помощника. Он также извинился перед всеми, кому Ислуев предоставил неудобства.

«У меня большая команда помощников в Думе, в регионе, на общественных началах. Мы вместе стараемся помогать избирателям в разных вопросах, но такие проступки перечёркивают труды и репутацию всего коллектива, поэтому подобное поведение неуместно и непростительно ни для кого», — передаёт слова депутата Chita.RU.