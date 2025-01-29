В аэропорту Казани введены временные ограничения на полёты

В аэропорту Казани были введены временные ограничения на приём и выпуск воздушных судов. Как сообщил представитель Росавиации Артём Кореняко, воздушная гавань не принимает и не отправляет авиарейсы.

Экипажи воздушных судов, авиадиспетчеры и службы аэропорта предпринимают все необходимые меры для обеспечения безопасности полётов, это остаётся главным приоритетом.