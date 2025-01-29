В аэропорту Казани введены временные ограничения на полёты
В аэропорту Казани были введены временные ограничения на приём и выпуск воздушных судов. Как сообщил представитель Росавиации Артём Кореняко, воздушная гавань не принимает и не отправляет авиарейсы.
Экипажи воздушных судов, авиадиспетчеры и службы аэропорта предпринимают все необходимые меры для обеспечения безопасности полётов, это остаётся главным приоритетом.
Ранее стало известно, что закрытые с начала спецоперации на Украине воздушные гавани юга России активно ищут новых работников. На сервисах появилось уже более 150 предложений трудоустройства в шести закрытых аэропортах.
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Kandinsky / Life.ru