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Регион
28 января, 23:36

В аэропорту Казани введены временные ограничения на полёты

В аэропорту Казани были введены временные ограничения на приём и выпуск воздушных судов. Как сообщил представитель Росавиации Артём Кореняко, воздушная гавань не принимает и не отправляет авиарейсы.

Экипажи воздушных судов, авиадиспетчеры и службы аэропорта предпринимают все необходимые меры для обеспечения безопасности полётов, это остаётся главным приоритетом.

Рейс из Екатеринбурга в Дубай вернулся в аэропорт из-за самочувствия пассажира
Рейс из Екатеринбурга в Дубай вернулся в аэропорт из-за самочувствия пассажира

Ранее стало известно, что закрытые с начала спецоперации на Украине воздушные гавани юга России активно ищут новых работников. На сервисах появилось уже более 150 предложений трудоустройства в шести закрытых аэропортах.

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Kandinsky / Life.ru

Артём Гапоненко
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