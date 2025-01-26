Рейс из Екатеринбурга в Дубай вернулся в аэропорт из-за самочувствия пассажира

В аэропорт Екатеринбурга вернулся самолёт «Уральских авиалиний», отправившийся в Дубай. Такое решение было принято из-за ухудшения самочувствия пассажира, сообщает пресс-служба воздушной гавани Кольцово.

«Самолёт, вылетевший рейсом U6-737 в 8.00 (6:00 мск) в Дубай, вернулся в Екатеринбург. Причина — ухудшение состояния здоровья у одного из пассажиров», — говорится в сообщении.