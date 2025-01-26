Рейс из Екатеринбурга в Дубай вернулся в аэропорт из-за самочувствия пассажира
В аэропорт Екатеринбурга вернулся самолёт «Уральских авиалиний», отправившийся в Дубай. Такое решение было принято из-за ухудшения самочувствия пассажира, сообщает пресс-служба воздушной гавани Кольцово.
«Самолёт, вылетевший рейсом U6-737 в 8.00 (6:00 мск) в Дубай, вернулся в Екатеринбург. Причина — ухудшение состояния здоровья у одного из пассажиров», — говорится в сообщении.
Сообщается, что встречали борт сотрудники медпункта Кольцово и врачи скорой помощи.
Недавно один из пассажиров рейса Нижнекамск — Москва во время заявил о двух бомбах в самолёте. Борт сел в Шереметьево. Правоохранители не нашли никаких взрывных устройств. Позже выяснилось, что дебошир — директор компании по продажи бытовой химии из Набережных Челнов 42-летний Дмитрий Гейль. Оказалось, что в прошлом его привлекали по статье «Появление в общественных местах в состоянии опьянения».
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