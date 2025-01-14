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Регион
14 января, 08:48

Нурмагомедову вернули деньги за билет после снятия с рейса в США

Авиакомпания вернула Нурмагомедову деньги за билет после снятия с рейса в США

Хабиб Нурмагомедов. Обложка © ТАСС / Антон Новодережкин

Хабиб Нурмагомедов. Обложка © ТАСС / Антон Новодережкин

Американская авиакомпания Frontier Airlines перевела экс-чемпиону UFC Хабибу Нурмагомедову средства за билет на рейс в Лос-Анджелес, которым ему так и не удалось улететь из-за развернувшейся перепалки со стюардессой.

«Мы вернули ему и его попутчикам деньги за их перелёты», передаёт заявление авиакомпании портал MMA Fighting.

В авиакомпании уточнили, что решение о снятии Нурмагомедова с рейса не было связано с его этнической принадлежностью.

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Об инциденте с участием бывшего чемпиона UFC стало известно 12 января. Конфликт Хабиба и бортпроводницы даже попал на видео. Оказалось, спортсмен проигнорировал просьбу сотрудницы во время инструктажа, в результате возникшего недопонимания, было принято решение о снятии Нурмагомедова с рейса.

Мария Любицкая
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