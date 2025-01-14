Нурмагомедову вернули деньги за билет после снятия с рейса в США

Американская авиакомпания Frontier Airlines перевела экс-чемпиону UFC Хабибу Нурмагомедову средства за билет на рейс в Лос-Анджелес, которым ему так и не удалось улететь из-за развернувшейся перепалки со стюардессой.

«Мы вернули ему и его попутчикам деньги за их перелёты», — передаёт заявление авиакомпании портал MMA Fighting.

В авиакомпании уточнили, что решение о снятии Нурмагомедова с рейса не было связано с его этнической принадлежностью.