Нурмагомедову вернули деньги за билет после снятия с рейса в США
Авиакомпания вернула Нурмагомедову деньги за билет после снятия с рейса в США
Хабиб Нурмагомедов. Обложка © ТАСС / Антон Новодережкин
Американская авиакомпания Frontier Airlines перевела экс-чемпиону UFC Хабибу Нурмагомедову средства за билет на рейс в Лос-Анджелес, которым ему так и не удалось улететь из-за развернувшейся перепалки со стюардессой.
«Мы вернули ему и его попутчикам деньги за их перелёты», — передаёт заявление авиакомпании портал MMA Fighting.
В авиакомпании уточнили, что решение о снятии Нурмагомедова с рейса не было связано с его этнической принадлежностью.
Об инциденте с участием бывшего чемпиона UFC стало известно 12 января. Конфликт Хабиба и бортпроводницы даже попал на видео. Оказалось, спортсмен проигнорировал просьбу сотрудницы во время инструктажа, в результате возникшего недопонимания, было принято решение о снятии Нурмагомедова с рейса.