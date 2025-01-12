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Регион
12 января, 10:36
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Хабиба Нурмагомедова сняли с самолёта в США

Нурмагомедова сняли с авиарейса American Airlines после спора с проводницей

Знаменитого бойца UFC Хабиба Нурмагомедова сняли с рейса American Airlines в США. Спортсмен поругался с бортпроводницей и его попросили покинуть самолёт, пишет SHOT.

Хабиба попросили покинуть самолёт. Видео © SHOT

Сообщается, что Хабибу выпало место у аварийного выхода. В ходе инструктажа стюардесса уточнила у спортсмена, готов ли он помочь пассажирам в случае аварийной ситуации. Боец ответил что-то невнятное, тогда девушка попросила его сменить место, но он отказался. В итоге произошёл спор и Нурмагомедова попросили удалиться.

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Недавно стало известно, что самолёт UTair рейса Москва — Дубай запросил аварийную посадку во Внуково. На борту в этот момент находились 240 человек. К слову, буквально на этой же неделе другой Boeing-737 той же компании был вынужден тоже сесть во Внуково. Десятки пассажиров отказались продолжать полёт на аварийном самолёте авиакомпании «Ютэйр».

Обложка ©

ТАСС / Феоктистов Дмитрий

Николай Рюмин
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