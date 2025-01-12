Хабиба Нурмагомедова сняли с самолёта в США

Знаменитого бойца UFC Хабиба Нурмагомедова сняли с рейса American Airlines в США. Спортсмен поругался с бортпроводницей и его попросили покинуть самолёт, пишет SHOT.

Хабиба попросили покинуть самолёт. Видео © SHOT

Сообщается, что Хабибу выпало место у аварийного выхода. В ходе инструктажа стюардесса уточнила у спортсмена, готов ли он помочь пассажирам в случае аварийной ситуации. Боец ответил что-то невнятное, тогда девушка попросила его сменить место, но он отказался. В итоге произошёл спор и Нурмагомедова попросили удалиться.