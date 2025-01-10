Появилось видео задержания пьяного ковбоя-подрывника на рейсе Нижнекамск — Москва
МВД показало задержание угрожавшего взорвать самолёт рейса Нижнекамск — Москва
Дмитрий Гейль. Фото © SHOT
Появилось видео задержания угрожавшего взорвать самолёт на рейсе Нижнекамск — Москва предпринимателя из Татарстана Дмитрия Гейля. Кадры опубликовало МВД по ЦФО, на них видно, что мужчина в ковбойской шляпе очень сильно перебрал с алкоголем. Однако по его заявлению, в полёте он принимал лекарства.
Задержание Дмитрия Гейля. Видео © Telegram / УТ МВД России по ЦФО
«В отношении данного гражданина следователем следственного отдела ЛУ МВД России в аэропорту Шереметьево возбуждено уголовное дело по ч. 2 ст. 207 УК РФ (Заведомо ложное сообщение об акте терроризма, совершённое в отношении объектов социальной инфраструктуры). Санкция статьи предусматривает наказание в виде лишение свободы на срок от 3 до 5 лет», — говорится в сообщении полиции.
Напомним, один из пассажиров рейса Нижнекамск — Москва во время полёта заявил о двух бомбах в самолёте. Борт приземлился в Шереметьево. Правоохранители не нашли никаких взрывных устройств. Позже выяснилось, что дебошир — директор компании по продажи бытовой химии из Набережных Челнов 42-летний Дмитрий Гейль. Оказалось, что в прошлом его привлекали по статье «Появление в общественных местах в состоянии опьянения».