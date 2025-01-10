Специальная военная операция (СВО)
«Орешник» (ракета)
Новости

Функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации

Регион
10 января, 18:02

Появилось видео задержания пьяного ковбоя-подрывника на рейсе Нижнекамск — Москва

МВД показало задержание угрожавшего взорвать самолёт рейса Нижнекамск — Москва

Дмитрий Гейль. Фото © SHOT

Дмитрий Гейль. Фото © SHOT

Появилось видео задержания угрожавшего взорвать самолёт на рейсе Нижнекамск — Москва предпринимателя из Татарстана Дмитрия Гейля. Кадры опубликовало МВД по ЦФО, на них видно, что мужчина в ковбойской шляпе очень сильно перебрал с алкоголем. Однако по его заявлению, в полёте он принимал лекарства.

Задержание Дмитрия Гейля. Видео © Telegram / УТ МВД России по ЦФО

«В отношении данного гражданина следователем следственного отдела  ЛУ МВД России в аэропорту Шереметьево возбуждено уголовное дело по ч. 2 ст. 207 УК РФ (Заведомо ложное сообщение об акте терроризма, совершённое в отношении объектов социальной инфраструктуры). Санкция статьи предусматривает наказание в виде лишение свободы на срок от 3 до 5 лет», — говорится в сообщении полиции.

Life.ru узнал, как дебошир из Татарстана будет отвечать за сообщение о бомбе в самолёте
Life.ru узнал, как дебошир из Татарстана будет отвечать за сообщение о бомбе в самолёте

Напомним, один из пассажиров рейса Нижнекамск — Москва во время полёта заявил о двух бомбах в самолёте. Борт приземлился в Шереметьево. Правоохранители не нашли никаких взрывных устройств. Позже выяснилось, что дебошир — директор компании по продажи бытовой химии из Набережных Челнов 42-летний Дмитрий Гейль. Оказалось, что в прошлом его привлекали по статье «Появление в общественных местах в состоянии опьянения».

Александра Мышляева
  • Новости
  • МВД РФ
  • Происшествия
  • Криминал
    • Подписаться на LIFE
    • yanews
    • yadzen
    • Google Новости
    • vk
    • ok
    Комментарий
    0
    avatar