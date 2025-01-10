Появилось видео задержания пьяного ковбоя-подрывника на рейсе Нижнекамск — Москва

Появилось видео задержания угрожавшего взорвать самолёт на рейсе Нижнекамск — Москва предпринимателя из Татарстана Дмитрия Гейля. Кадры опубликовало МВД по ЦФО, на них видно, что мужчина в ковбойской шляпе очень сильно перебрал с алкоголем. Однако по его заявлению, в полёте он принимал лекарства.