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10 января, 11:16

Life.ru узнал, как дебошир из Татарстана будет отвечать за сообщение о бомбе в самолёте

SHOT: Бизнесмену из Татарстана грозит пять лет тюрьмы за угрозу взорвать самолёт

Предпринимателю из Татарстана Дмитрию Гейлю могут дать пять лет тюрьмы за угрозы взорвать самолёт рейса Нижнекамск — Москва. Об этом сообщает SHOT.

По сведениям телеграм-канала, 42-летний любитель спиртного и «взрывных» шуток стал фигурантом уголовного дела по части 2 статьи 207 УК РФ «Заведомо ложное сообщение об акте терроризма, совершённое в отношении объектов социальной инфраструктуры». Дебошир отказался проходить медицинское освидетельствования после задержания. В настоящее время он по-прежнему на допросе в полиции.

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Напомним, накануне вечером один из пассажиров самолёта, летевшего из Нижнекамска в Москву, заявил, что пронёс две бомбы на борт. Рейс вскоре сел в Шереметьево, а силовики провели обыски и не нашли взрывных устройств. Life.ru удалось выяснить личность нарушителя спокойствия, им оказался глава компании по продаже бытовой химии из Набережных Челнов. Оказалось, что мужчина очень сильно переборщил с алкоголем и вдобавок ко всему напал на одну из пассажирок.

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SHOT

Юрий Лысенко
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