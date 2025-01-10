Life.ru узнал, как дебошир из Татарстана будет отвечать за сообщение о бомбе в самолёте

Предпринимателю из Татарстана Дмитрию Гейлю могут дать пять лет тюрьмы за угрозы взорвать самолёт рейса Нижнекамск — Москва. Об этом сообщает SHOT .

По сведениям телеграм-канала, 42-летний любитель спиртного и «взрывных» шуток стал фигурантом уголовного дела по части 2 статьи 207 УК РФ «Заведомо ложное сообщение об акте терроризма, совершённое в отношении объектов социальной инфраструктуры». Дебошир отказался проходить медицинское освидетельствования после задержания. В настоящее время он по-прежнему на допросе в полиции.