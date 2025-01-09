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9 января, 17:43

Life.ru выяснил личность пассажира, грозившего подорвать самолёт рейса Нижнекамск — Москва

SHOT: О бомбе на рейсе Нижнекамск — Москва заявил бизнесмен из Татарстана

Человеком, который в нетрезвом состоянии угрожал взорвать бомбу на рейсе Нижнекамск — Москва и напал на другую пассажирку, оказался директор компании по продажи бытовой химии из Набережных Челнов. Об этом сообщает SHOT.

Хозяин компании по продаже бытовой химии из Набережных Челнов, 42-летний Дмитрий Гейль. Фото © SHOT

Хозяин компании по продаже бытовой химии из Набережных Челнов, 42-летний Дмитрий Гейль. Фото © SHOT

По информации телеграм-канала, 42-летний Дмитрий Гейль основательно перепил перед вылетом из Нижнекамска в столицу. Во время полёта мужчина начал дебоширить, а в ответ на просьбу одной из пассажирок успокоиться ударил её. Когда в ситуацию вмешались бортпроводники, он заявил, что заложил в самолёте бомбу.

Дмитрий Гейль. Фото © SHOT

Дмитрий Гейль. Фото © SHOT

Сейчас нарушителя задержали, он объясняет своё поведение полицейским. Оказалось, что в прошлом ему уже доводилось привлекаться по статье «Появление в общественных местах в состоянии опьянения».

Дмитрий Гейль в компании иноагента Ильи Варламова*. Фото © SHOT

Дмитрий Гейль в компании иноагента Ильи Варламова*. Фото © SHOT

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Напомним, сегодня один из пассажиров рейса Нижнекамск — Москва во время полёта заявил о двух бомбах в самолёте. Борт приземлился в Шереметьево. Правоохранители не нашли никаких взрывных устройств.

*Включён в перечень иностранных агентов Минюста России.

Обложка ©

SHOT

Юрий Лысенко
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