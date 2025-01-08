«Сюрприз» с Украины: Бомба в детской машинке найдена в аэропорту Кишинёва
В аэропорту Кишинёва нашли взрывное устройство, спрятанное в игрушечную машинку
Сотрудники Таможенной службы Молдавии обнаружили и обезвредили взрывное устройство в Международном аэропорту Кишинёва. Мини-бомба была найдена в почтовой посылке с игрушечным автомобилем, сообщила пресс-служба ведомства.
Согласно сообщению, при проверке почтовых отправлений внимание сотрудников привлекла посылка в виде машинки с взрывоопасными компонентами внутри. На место вызвали экспертов из центра технико-криминалистической экспертизы, которые провели операцию по обезвреживанию игрушки. В настоящее время аэропорт функционирует в штатном режиме.
Рентген-фото взрывного устройства. Фото © Пограничная служба Молдавии
По данным молдавского агентства Pulsmedia, посылка с опасным «сюрпризом» отправлена почтой с Украины и должна была попасть в Тбилиси.
А недавно самодельную бомбу нашли и обезвредили в Канаде. Взрывное устройство было обнаружено на пляже в Камлупсе. К счастью, оно не успело сдетонировать и было подорвано специалистами вдали от людей.
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