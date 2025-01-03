На пляже в Канаде нашли и обезвредили самодельную бомбу

На побережье Канады обнаружили и обезвредили самодельную бомбу. Инцидент произошел на пляже в городе Камлупс, о чем сообщило издание CTV.

«На пляже в Камлупсе нашли взрывное устройство», — указано в источнике.

К месту происшествия оперативно прибыли специалисты по взрывчатым веществам. Они успешно уничтожили опасный предмет. Сейчас местные правоохранительные органы занимаются выяснением обстоятельств. Детали пока не разглашаются.

Камлупс находится в провинции Британская Колумбия, которая расположена на тихоокеанском побережье.