На пляже в Канаде нашли и обезвредили самодельную бомбу
На побережье Канады обнаружили и обезвредили самодельную бомбу. Инцидент произошел на пляже в городе Камлупс, о чем сообщило издание CTV.
«На пляже в Камлупсе нашли взрывное устройство», — указано в источнике.
К месту происшествия оперативно прибыли специалисты по взрывчатым веществам. Они успешно уничтожили опасный предмет. Сейчас местные правоохранительные органы занимаются выяснением обстоятельств. Детали пока не разглашаются.
Камлупс находится в провинции Британская Колумбия, которая расположена на тихоокеанском побережье.
Ранее в штате Вирджиния задержали мужчину, у которого нашли крупнейший склад самодельных взрывных устройств. Сотрудники ФБР обнаружили бомбы во время обыска на ферме площадью 20 акров в округе Айл-оф-Уайт.
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