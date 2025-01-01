ФБР обнаружило самый большой в истории тайник с самодельными бомбами

Крупнейший склад «готовых взрывных устройств» был обнаружен при задержании жителя штата Вирджиния. На самую большую в истории находку наткнулись сотрудники Федерального бюро расследований (ФБР), передаёт телеканал CBS со ссылкой на документы суда.

«ФБР обнаружило на участке более 150 взрывных устройств, что, по предварительным оценкам, стало крупнейшим изъятием готовых взрывных устройств в истории», — сообщается в ходатайстве прокурора суду для оставления задержанного под стражей.

Брэда Спаффорда поймали 17 декабря за хранение незарегистрированной короткоствольной винтовки. Во время обыска на его 20-акровой ферме в округе Айл-оф-Уайт были найдены самодельные бомбы.

Как следует из судебных материалов, расследование началось в начале 2023 года после того, как сосед Спаффорда сообщил властям о его подозрительном поведении, включая накопление взрывчатых веществ и потерю трёх пальцев на правой руке. Сосед также рассказал, что он использовал фотографии американского президента Джо Байдена в качестве мишеней в местном тире.

Прокуроры утверждают, что задержанный представляет собой серьёзную угрозу для безопасности общества и должен оставаться в заключении. В то же время защитники настаивают на его освобождении до судебного разбирательства, подчеркивая, что он является «трудолюбивым семейным человеком без криминального прошлого».