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27 ноября, 01:59

Один из самых разыскиваемых ФБР преступников задержан после 20 лет поисков

Задержанный в Британии Дэниел Андреас Сан-Диего. Обложка © FBI

Задержанный в Британии Дэниел Андреас Сан-Диего. Обложка © FBI

Американец Дэниел Андреас Сан-Диего, которого агенты ФБР разыскивали по всей планете более 20 лет, задержан. 46-летнего мужчину поймали в Великобритании, утверждает Национальное агентство по борьбе с преступностью (NCA).

«В Северном Уэльсе арестован американский беглец, один из самых разыскиваемых ФБР террористов», — сообщила со ссылкой на силовиков газета Times.

По версии следствия, в 2003 году Сан-Диего и его соратники из радикальной зоозащитной группировки Бригада освобождения животных подорвали два взрывных устройства в калифорнийских городах Эмеривилл и Плезантон. Сразу после теракта преступник бесследно исчез, а спустя шесть лет его внесли в список самых разыскиваемых. Недавно за поимку мужчины даже была назначена награда в размере 250 тысяч долларов.

В Сибири задержали иностранца, разыскиваемого Интерполом за преступление против ребёнка
В Сибири задержали иностранца, разыскиваемого Интерполом за преступление против ребёнка

В России тем временем задержали двух бизнесменов, которые 25 лет назад заказали убийство конкурента. Один из нанятых ими киллеров давно скончался, а другой отбывает пожизненный срок. Имена заказчиков же удалось установить лишь сейчас.

Илья Пушкарев
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