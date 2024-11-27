Один из самых разыскиваемых ФБР преступников задержан после 20 лет поисков
Задержанный в Британии Дэниел Андреас Сан-Диего. Обложка © FBI
Американец Дэниел Андреас Сан-Диего, которого агенты ФБР разыскивали по всей планете более 20 лет, задержан. 46-летнего мужчину поймали в Великобритании, утверждает Национальное агентство по борьбе с преступностью (NCA).
«В Северном Уэльсе арестован американский беглец, один из самых разыскиваемых ФБР террористов», — сообщила со ссылкой на силовиков газета Times.
По версии следствия, в 2003 году Сан-Диего и его соратники из радикальной зоозащитной группировки Бригада освобождения животных подорвали два взрывных устройства в калифорнийских городах Эмеривилл и Плезантон. Сразу после теракта преступник бесследно исчез, а спустя шесть лет его внесли в список самых разыскиваемых. Недавно за поимку мужчины даже была назначена награда в размере 250 тысяч долларов.
В России тем временем задержали двух бизнесменов, которые 25 лет назад заказали убийство конкурента. Один из нанятых ими киллеров давно скончался, а другой отбывает пожизненный срок. Имена заказчиков же удалось установить лишь сейчас.