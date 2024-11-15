В Сибири задержали иностранца, разыскиваемого Интерполом за преступление против ребёнка

В Иркутской области задержан иностранец, который находился в розыске Интерпола за преступление в отношении несовершеннолетней. Об этом говорится в заявлении пресс-службы региональном главке МВД.

В Иркутской области задержан иностранец, который находился в розыске Интерпола. Видео © ГУ МВД России по Иркутской области

«Мужчину, скрывавшегося от правосудия в своём государстве, полицейские нашли в вахтовом поселении в отдалённой части сибирской тайги», — приводится в заявлении.

По имеющимся данным, задержанный является выходцем ближнего зарубежья и в родной стране был обвинён за тяжкое преступление против несовершеннолетней. В апреле 2024 года он под предлогом заработков отправился в РФ. Осенью, по решению Интерпола, он был внесён в международный розыск. Последнее время преступник скрывался на севере региона в отдалённой части Бодайбинского района. При проверке было установлено, что он находился на территории страны на законных основаниях и имел необходимые документы.

Мужчину доставили в местное отделение полиции. Бодайбинский суд назначил мигранту меру пресечения в виде заключения под стражу. Ему предстоит экстрадиция на родину.