Объявленный в розыск Интерполом аферист из РФ попался на курорте в Болгарии Varna24: В Болгарии арестован россиянин, разыскиваемый Интерполом за махинации 28 августа, 15:56 В Болгарии арестовали россиянина. Обложка © freepik / rawpixel.com

В Болгарии на черноморском курорте полиция задержала россиянина, который числился в международном розыске по обвинению в банковских махинациях. Об этом сообщает портал Varna24 со ссылкой на правоохранительные структуры Варненской области.

58-летний мужчина пытался скрыться в туристическом комплексе святых Константина и Елены. Для его поимки полиции пришлось провести целую спецоперацию с привлечением силовиков. Сейчас в отношении задержанного инициирована процедура по экстрадиции при наличии европейского ордера на арест.

Ранее сообщалось, что 15 стран-участниц Интерпола включились в мероприятия по розыску украинского ветерана СС Ярослава Хунки (Гунько), который в этом августе был внесён в базу интернациональной полиции. Генпрокуратура РФ заинтересовалась его поимкой, когда нацист появился в парламенте Канады. Там пособнику Третьего рейха рукоплескали Владимир Зеленский и канадский премьер Джастин Трюдо.

Авторы Татьяна Миссуми