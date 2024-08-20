Сбежавшего с $233 млн гонщика Ferrari задержали в Петербурге по запросу Интерпола

В Петербурге задержали израильского блогера, который обманул инвесторов из США на 233 миллиона долларов. Как сообщает SHOT, США и Канада обвиняют мужчину в мошенничестве и требуют экстрадиции.

По информации телеграм-канала, 45-летний Джошуа Карту был объявлен в международный розыск США. Американские власти обвиняют его в нелегальной торговле бинарными опционами и обмане местных инвесторов почти на 233 миллиона долларов с 2013 по 2017 года.

К слову, накануне израильтянина заметили в аэропорту Пулково сотрудники российского отделения Интерпола и задержали его. В настоящее время решается вопрос о депортации. Карту известен своей коллекцией люксовых автомобилей, включая Rolls-Royce и разные модели гоночных авто Ferrari. Он также называет себя пилотом гоночной команды Ferrari Challenge. Последнее время блогер живёт в Москве, в апартаментах "Москва-Сити".