В Анталье на яхте с украинским флагом задержали россиянина, которого искал Интерпол
TRT: В Анталье задержали гражданина РФ, которого разыскивал Интерпол
В турецкой Анталье полицейские задержали гражданина РФ, который в России разыскивается по обвинению во взяточничестве, а ещё его искал Интерпол, отметивший дело россиянина красной карточкой (это говорит о международном признании запроса на арест — Прим. Life.ru). Подозреваемого взяли на борту яхты, которая шла под украинским флагом, на ней он планировал сбежать, пишет телеканал TRT со ссылкой на пресс-службу губернатора провинции.
В материале говорится, что задержали 58-летнего мужчину с инициалами А. П. На борту яхты также присутствовал его сын, имеющий два гражданства: Азербайджана и Украины. Операцию удалось осуществить после того, как полиция раздобыла сведения о том, что подозреваемый намерен бежать из Турции по морю.
Сейчас задержанный россиянин доставлен в миграционное направление по Анталье в связи с истёкшим сроком вида на жительство. Его сына и гражданина Украины, который тоже находился на яхте, отпустили. При обыске у задержанного изъяли семь тысяч евро, пять тысяч долларов, 200 тысяч таиландских бат, удостоверение личности турецкого образца, паспорт гражданина РФ, четыре мобильных телефона и ноутбук.
Ранее Life.ru рассказывал о том, как под Белгородом задержали беглого российского военнослужащего-контрактника, который 12 июля расстрелял троих сослуживцев и бежал с территории части, прихватив оружие. Какое-то время ему удавалось скрываться в одном из домов Грайвороновского района, пострадавшего от обстрелов ВСУ. Во время задержания мужчина не сопротивлялся.
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