Задержан контрактник, расстрелявший троих сослуживцев в Белгородской области
В Белгородской области задержан контрактник, который 12 июля расстрелял троих сослуживцев и сбежал с оружием из части.
Контрактник, расстрелявший троих сослуживцев в Белгородской области. Фото © SHOT
По данным SHOT, Алексей прятался в одном из домов в Грайвороновском районе, который ранее был обстрелян ВСУ. При задержании военнослужащий не оказывал сопротивления.
Как сообщал Life.ru, в ночь на 12 июля 28-летний рядовой, уроженец Чебоксар расстрелял троих сослуживцев и сбежал из воинской части в Белгородской области. Двое военных погибли, ещё один ранен. По предварительным данным, причиной агрессии стал бытовой конфликт. Для поисков беглого контрактника в регионе объявляли план "Перехват".