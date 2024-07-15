Новости
СВО
Происшествия

Функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации

Регион
15 июля, 08:10
9144

Задержан контрактник, расстрелявший троих сослуживцев в Белгородской области

В Белгородской области задержан контрактник, который 12 июля расстрелял троих сослуживцев и сбежал с оружием из части.

Контрактник, расстрелявший троих сослуживцев в Белгородской области. Фото © SHOT

Контрактник, расстрелявший троих сослуживцев в Белгородской области. Фото © SHOT

По данным SHOT, Алексей прятался в одном из домов в Грайвороновском районе, который ранее был обстрелян ВСУ. При задержании военнослужащий не оказывал сопротивления.

Стали известны подробности о контрактнике, расстрелявшем сослуживцев под Белгородом
Стали известны подробности о контрактнике, расстрелявшем сослуживцев под Белгородом

Как сообщал Life.ru, в ночь на 12 июля 28-летний рядовой, уроженец Чебоксар расстрелял троих сослуживцев и сбежал из воинской части в Белгородской области. Двое военных погибли, ещё один ранен. По предварительным данным, причиной агрессии стал бытовой конфликт. Для поисков беглого контрактника в регионе объявляли план "Перехват".

Обложка ©

SHOT

Александра Вишнякова
  • Новости
  • Происшествия
  • Только на Life
  • Белгородская область
    • Подписаться на LIFE
    • yanews
    • yadzen
    • Google Новости
    • vk
    • ok
    Комментарий
    0
    avatar

    Новости партнеров