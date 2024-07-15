Задержан контрактник, расстрелявший троих сослуживцев в Белгородской области

В Белгородской области задержан контрактник, который 12 июля расстрелял троих сослуживцев и сбежал с оружием из части.

Контрактник, расстрелявший троих сослуживцев в Белгородской области. Фото © SHOT

По данным SHOT, Алексей прятался в одном из домов в Грайвороновском районе, который ранее был обстрелян ВСУ. При задержании военнослужащий не оказывал сопротивления.