Стали известны подробности о контрактнике, расстрелявшем сослуживцев под Белгородом

Контрактник Алексей Ж., устроивший стрельбу в воинской части Белгородской области, оказался уроженцем чувашского села Юськасы. Об этом сообщает RT.

Известно, что военнослужащий 1995 года рождения вместе с братом уехали из деревни 20 лет назад. Там они оставили дом, который на протяжении четырёх лет пытались продать под снос за 200 тысяч рублей.