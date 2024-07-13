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13 июля, 10:02

Стали известны подробности о контрактнике, расстрелявшем сослуживцев под Белгородом

RT: Белгородский дезертир оказался уроженцем села в Чувашии

Контрактник Алексей Ж., расстрелявший сослуживцев в Белгородской области. Фото © SHOT

Контрактник Алексей Ж., расстрелявший сослуживцев в Белгородской области. Фото © SHOT

Контрактник Алексей Ж., устроивший стрельбу в воинской части Белгородской области, оказался уроженцем чувашского села Юськасы. Об этом сообщает RT.

Известно, что военнослужащий 1995 года рождения вместе с братом уехали из деревни 20 лет назад. Там они оставили дом, который на протяжении четырёх лет пытались продать под снос за 200 тысяч рублей.

Как сообщал Life.ru, в Козинском районе Белгородской области контрактник расстрелял троих сослуживцев и сбежал из воинской части. Двое погибли, ещё один ранен. По предварительным данным, причиной агрессии стал бытовой конфликт. В регионе объявили план "Перехват", его ищут уже более суток. Сообщалось, что преступник мог направиться к украинской границе и скрыться на территории Незалежной.

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Александра Мышляева
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