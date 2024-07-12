В Белгородской области объявили план "Перехват" из-за контрактника, расстрелявшего сослуживцев

В Козинском районе Белгородской области минувшей ночью контрактник расстрелял троих сослуживцев и сбежал из военной части. По данным SHOT, 28-летний рядовой взял с собой оружие. Двое погибли, ещё один ранен.

Контрактник, расстрелявший сослуживцев в Белгородской области. Фото © SHOT

Причиной нападения, предварительно, стал бытовой конфликт. Известно, что нападавший — уроженец города Чебоксары. В регионе объявлен план "Перехват", его ищут уже более десяти часов. По одной из версий, военнослужащий мог пересечь границу и скрыться на территории Украины.