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12 июля, 08:35

В Белгородской области объявили план "Перехват" из-за контрактника, расстрелявшего сослуживцев

SHOT: Под Белгородом контрактник расстрелял троих сослуживцев и сбежал с оружием

В Козинском районе Белгородской области минувшей ночью контрактник расстрелял троих сослуживцев и сбежал из военной части. По данным SHOT, 28-летний рядовой взял с собой оружие. Двое погибли, ещё один ранен.

Контрактник, расстрелявший сослуживцев в Белгородской области. Фото © SHOT

Контрактник, расстрелявший сослуживцев в Белгородской области. Фото © SHOT

Причиной нападения, предварительно, стал бытовой конфликт. Известно, что нападавший — уроженец города Чебоксары. В регионе объявлен план "Перехват", его ищут уже более десяти часов. По одной из версий, военнослужащий мог пересечь границу и скрыться на территории Украины.

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Ранее советник главы ДНР Игорь Кимаковский рассказал, как ВСУ расстреляли группу беженцев во время эвакуации из населённого пункта. Погибло минимум семь человек.

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SHOT

Матвей Константинов
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