МВД РФ: К розыску нациста Хунки присоединились 15 стран-членов Интерпола

15 стран-участниц Интерпола включились в мероприятия по розыску украинского ветерана СС Ярослава Хунки (Гунько), который в этом августе был внесён в базу интернациональной полиции. Об этом сообщили в пресс-службе российского МВД.

«В августе этого года фигурант внесён в базу розыска Генерального секретариата Интерпола. На сегодняшний день 15 стран-членов организации уже подключились к его розыску», — говорится в публикации ведомства.