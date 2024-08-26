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26 августа, 13:57

МВД РФ: К розыску нациста Хунки присоединились 15 стран-членов Интерпола

15 стран-участниц Интерпола включились в мероприятия по розыску украинского ветерана СС Ярослава Хунки (Гунько), который в этом августе был внесён в базу интернациональной полиции. Об этом сообщили в пресс-службе российского МВД.

«В августе этого года фигурант внесён в базу розыска Генерального секретариата Интерпола. На сегодняшний день 15 стран-членов организации уже подключились к его розыску», — говорится в публикации ведомства.

В Министерстве внутренних дел РФ добавили, что у Интерпола ушло около 10 месяцев, чтобы провести работу со всеми аргументами российской стороны и на их основании принять вердикт о внесении в розыскные реестры нациста на пенсии, служившем именно в том военном формировании Третьего рейха, которое занималось массовыми убийствами мирных граждан СССР.

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Напомним, об объявлении 99-летнего ССовца Хунки в международный розыск 22 августа сообщили в Генпрокуратуре РФ. Безмятежная старость ветерана «Галичины» закончилась в сентябре 2023 года, когда его пригласили в Парламент Канады. Там пособнику Третьего рейха рукоплескали Владимир Зеленский и канадский премьер Джастин Трюдо.

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YouTube / CTV News

Юрий Лысенко
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