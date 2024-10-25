Криминальный авторитет Серго Чихладзе объявлен в международный розыск

В России заочно арестован судом и объявлен в международный розыск криминальный авторитет Серго Чихладзе, известный под прозвищем Самретский. Об этом сообщили РИА «Новости» со ссылкой на оказавшиеся в их распоряжении материалы дела.

Уголовное дело в отношении Чихладзе было возбуждено в марте 2023 года по статье 210.1 УК РФ, касающейся занятия высшего положения в преступной иерархии. Следственные действия по делу периодически продлевались и приостанавливались, пока правоохранительные органы занимались организацией дополнительного следствия.

В это время Чихладзе скрылся, что и привело к его объявлению в международный розыск. Суд, не дожидаясь его явки, арестовал его заочно. Если его вина будет доказана, ему грозит лишение свободы на срок от восьми до 15 лет, а также штраф до 5 миллионов рублей или до пяти лет его дохода.