Новости
СВО
Происшествия

Функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации

Регион
25 октября, 02:37

Криминальный авторитет Серго Чихладзе объявлен в международный розыск

Криминальный авторитет Серго Чихладзе заочно арестован в России

Криминальный авторитет Серго Чихладзе. Обложка © youtube / Прайм Крайм

Криминальный авторитет Серго Чихладзе. Обложка © youtube / Прайм Крайм

В России заочно арестован судом и объявлен в международный розыск криминальный авторитет Серго Чихладзе, известный под прозвищем Самретский. Об этом сообщили РИА «Новости» со ссылкой на оказавшиеся в их распоряжении материалы дела.

Уголовное дело в отношении Чихладзе было возбуждено в марте 2023 года по статье 210.1 УК РФ, касающейся занятия высшего положения в преступной иерархии. Следственные действия по делу периодически продлевались и приостанавливались, пока правоохранительные органы занимались организацией дополнительного следствия.

В это время Чихладзе скрылся, что и привело к его объявлению в международный розыск. Суд, не дожидаясь его явки, арестовал его заочно. Если его вина будет доказана, ему грозит лишение свободы на срок от восьми до 15 лет, а также штраф до 5 миллионов рублей или до пяти лет его дохода.

Обвинение запросило пожизненный срок для Шишкана и трёх его подельников
Обвинение запросило пожизненный срок для Шишкана и трёх его подельников

Недавно из ИК в Калужской области вышел на свободу криминальный авторитет Итальянец. Он был осуждён на 9 лет и 10 месяцев исправительной колонии за участие в перестрелке у ресторана в центре Москвы в 2015 году.

Анатолий Цейко
  • Новости
  • опг
  • Россия
  • Криминал
    • Подписаться на LIFE
    • yanews
    • yadzen
    • Google Новости
    • vk
    • ok
    Комментарий
    0
    avatar