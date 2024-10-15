Криминальный авторитет Итальянец вышел на свободу из ИК в Калужской области

Криминальный авторитет Андрей Кочуйков по прозвищу Итальянец, приговорённый судом к 9 годам и 10 месяцам исправительной колонии за участие в перестрелке у ресторана в центре Москвы в 2015 году, вышел на свободу в Калужской области. Об этом проинформировали в правоохранительных органах.

«Освободился по истечении срока», — цитирует сообщение источник из силовых структур ТАСС.

Перестрелка у ресторана Elements на Трёхгорной мануфактуре в центре столицы случилась 14 декабря 2015 года. Следствие установило, что ОПГ, которую возглавлял Кочуйков, вымогала 8 миллионов рублей у хозяйки заведения Жанны Ким, выполняя задание Захария Калашова, также известного как вор в законе Шакро Молодой. При дальнейшем расследовании было возбуждено множество уголовных дел, причём во многих случаях фигурантами становились бывшие и действующие сотрудники СК РФ.

Изначально Кочуйкову предъявили обвинения в рамках статьи 213 УК РФ «Хулиганство». Весной его переквалифицировали на менее тяжкую — статью 330 УК РФ «Самоуправство», следствие не подало ходатайства о продлении ареста. 14 июня 2016 года Итальянца отпустили из изолятора, но по освобождении его сразу же задержали сотрудники ФСБ, после чего он был вновь заключён под стражу и обвинён по статье 163 УК РФ «Вымогательство».