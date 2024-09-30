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30 сентября, 17:30

Осуждённый по делу о гостайне блогер Андрей Пыж освободился из колонии

Из колонии блогера встречала толпа подписчиков. Обложка © VK / Urbanturizm

Из колонии блогера встречала толпа подписчиков. Обложка © VK / Urbanturizm

Блогер Андрей Пыж (МШ), осуждённый за незаконное получение сведений, составляющих гостайну, вышел на свободу. Своё наказание автор YouTube-канала Urbanturizm отбывал в ИК-5 в посёлке Металлострой в Санкт-Петербурге.

Пыж обрёл популярность благодаря репортажам из заброшенных зданий, городов и полусекретных объектов. На его ютуб-канал подписаны более 800 тысяч человек. Сегодня, 30 сентября, блогер вышел по УДО — его срок пребывания в колонии сократился на несколько месяцев из-за времени, проведённого им в СИЗО.

Пыж пробыл в заключении более четырёх лет. Фото © VK / Urbanturizm

Пыж пробыл в заключении более четырёх лет. Фото © VK / Urbanturizm

Напомним, в октябре 2021 года Пыжа приговорили к пяти годам колонии по делу о незаконном доступе к гостайне. Его признали виновным в получении информации о засекреченных московских подземных объектах.

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Наталья Демьянова
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