Осуждённый по делу о гостайне блогер Андрей Пыж освободился из колонии

Блогер Андрей Пыж (МШ), осуждённый за незаконное получение сведений, составляющих гостайну, вышел на свободу. Своё наказание автор YouTube-канала Urbanturizm отбывал в ИК-5 в посёлке Металлострой в Санкт-Петербурге.

Пыж обрёл популярность благодаря репортажам из заброшенных зданий, городов и полусекретных объектов. На его ютуб-канал подписаны более 800 тысяч человек. Сегодня, 30 сентября, блогер вышел по УДО — его срок пребывания в колонии сократился на несколько месяцев из-за времени, проведённого им в СИЗО.