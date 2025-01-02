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Регион
2 января, 20:36

Маск призвал к реформе ФБР после терактов в Новом Орлеане и Лас-Вегасе

Американский миллиардер и предприниматель Илон Маск выступил с призывом к кардинальным изменениям в работе Федерального бюро расследований. В сообщении в социальной сети X он отметил, что реформа этого ведомства является необходимостью.

Такая реакция Маска последовала после трагических событий в Новом Орлеане и Лас-Вегасе, где произошли теракты.

«Сходство есть»: В США выразили уверенность в связи терактов в Лас-Вегасе и Новом Орлеане
«Сходство есть»: В США выразили уверенность в связи терактов в Лас-Вегасе и Новом Орлеане

Напомним, 31 декабря в Новом Орлеане грузовик врезался в толпу людей, празднующих Новый Год. После этого водитель вышел из машины и открыл стрельбу. В результате погибли 15 человек, а нападавший был застрелен полицией. Вскоре после этого в Лас-Вегасе произошёл взрыв автомобиля Tesla Cybertruck, припаркованного у отеля, принадлежащего избранному президенту США Дональду Трампу. Один человек погиб, несколько получили ранения. Действующий президент Джо Байден объявил о начале расследования возможной связи между этими трагедиями, однако в ФБР уже заявляют, что переплетений там нет.

Обложка ©

Shutterstock / FOTODOM / Frederic Legrand - COMEO

Артём Гапоненко
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