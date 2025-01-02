Маск: Взрыв Tesla Cybertruck в Лас-Вегасе, вероятно, был терактом
Взрыв электрокара Tesla Cybertruck у отеля Trump International Hotel в Лас-Вегасе, вероятно, был терактом. Такое заявление сделал основатель компании Tesla Илон Маск в соцсети X.
«Вероятно, это террористический акт», — отметил предприниматель.
Маск также добавил, что как Cybertruck, так и пикап Ford, который ранее в тот же день въехал в толпу на пешеходной улице в Новом Орлеане, были арендованы через сервис Turo.
Напомним, инцидент произошёл вечером 1 января. По информации полиции, один человек погиб, семь человек получили ранения. Власти рассматривают инцидент как возможный теракт. Внутри компании уже началось расследование, её глава Илон Маск предположил, что причиной взрыва мог стать фейерверк или бомба.
X / AJ Huber