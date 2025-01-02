Маск: Взрыв Tesla Cybertruck в Лас-Вегасе, вероятно, был терактом

Взрыв электрокара Tesla Cybertruck у отеля Trump International Hotel в Лас-Вегасе, вероятно, был терактом. Такое заявление сделал основатель компании Tesla Илон Маск в соцсети X.

Маск также добавил, что как Cybertruck, так и пикап Ford, который ранее в тот же день въехал в толпу на пешеходной улице в Новом Орлеане, были арендованы через сервис Turo.