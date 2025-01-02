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1 января, 21:55

«Ничего подобного не видели»: Маск прокомментировал взрыв Tesla Cybertruck у Башни Трампа

Илон Маск заявил о начале расследования возгорания Tesla Cybertruck в Лас-Вегасе

Момент взрыва Tesla Cybertruck у отеля Дональда Трампа. Обложка © X / TheXFront

Момент взрыва Tesla Cybertruck у отеля Дональда Трампа. Обложка © X / TheXFront

Генеральный директор Tesla Илон Маск прокомментировал инцидент с возгоранием электромобиля Tesla Cybertruck у башни избранного президента США Дональда Трампа Trump Tower в Лас-Вегасе. По его словам, руководство компании начало расследование происшествия.

«Вся команда руководства высшего звена компании Tesla расследует происшествие прямо сейчас. Мы опубликуем дополнительную информацию, как только узнаем что-нибудь. Мы никогда не видели ничего подобного», — написал Маск в соцсети X.

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Напомним, трагедия произошла вечером 1 января. Как сообщили в полиции, в результате происшествия погиб один человек, ещё семь пострадали. Власти рассматривают произошедшее как потенциальный теракт.

Анатолий Цейко
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