В ФБР раскрыли прошлое подозреваемого в теракте в Новом Орлеане, где погибли 15 человек

Федеральное бюро расследований подтвердило, что подозреваемый в теракте в Новом Орлеане, 42-летний Шамсуд-Дин Джаббар, ранее служил в армии США. Об этом на пресс-конференции сообщила специальный агент Алита Данкен.

«Этот человек был ветераном армии», — заявила Данкен, уточнив, что Джаббар завершил военную службу без каких-либо дисциплинарных нарушений.

Согласно данным члена Палаты представителей Конгресса США Троя Картера, которые приводит телеканал ABC News, число погибших выросло до 15. Кроме того, подозреваемый успел ранить из автомата как минимум двух полицейских.