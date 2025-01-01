Водитель, протаранивший толпу в Новом Орлеане, въехал в США через Мексику

Водитель грузовика, который протаранил толпу в Новом Орлеане в новогоднюю ночь, попал в Соединённые Штаты через границу с Мексикой. Он въехал в страну в районе города Игл-Пасс за несколько дней до случившегося.

Телеканал Fox News сообщает, что преступник находился в Штатах два дня, прежде чем устроить наезд и стрельбу по прохожим.