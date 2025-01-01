Водитель, протаранивший толпу в Новом Орлеане, въехал в США через Мексику
Водитель грузовика, который протаранил толпу в Новом Орлеане в новогоднюю ночь, попал в Соединённые Штаты через границу с Мексикой. Он въехал в страну в районе города Игл-Пасс за несколько дней до случившегося.
Телеканал Fox News сообщает, что преступник находился в Штатах два дня, прежде чем устроить наезд и стрельбу по прохожим.
Местные правоохранители устанавливают личность злоумышленника, а также мотивы, которые двигали им в момент совершения расправы над людьми. Телекомпания CNN передаёт, что ФБР ведёт поиски возможных соучастников преступника.
Напомним, что в Новом Орлеане (штат Луизиана, США) был совершён наезд грузовика на местных жителей, которые праздновали Новый год. После преступник вышел из автомобиля и открыл по прохожим стрельбу. В результате трагедии на пересечении Бурбон-стрит и Канал-стрит пострадали около 30 человек, 10 погибли на месте. Сам водитель был ликвидирован. Мэр Нового Орлеана называет события терактом, ФБР напротив — события новогодней ночи к террористической атаке не причисляет.
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