У террориста, который въехал в толпу в Новом Орлеане, нашли флаг ИГИЛ*

В США выяснили личность человека, который въехал в толпу в Новом Орлеане, штат Луизиана. Им оказался 42-летний Шамсуд Дин Джаббар. Об этом сообщило издание NBC News, ссылаясь на представителей правоохранительных органов.

В автомобиле подозреваемого нашли взрывные устройства. По данным источников CBS, следователи проверяют, мог ли подозреваемый быть связан с зарубежной террористической организацией.

А вот по данным CNN, террорист имел при себе флаг ИГИЛ*.