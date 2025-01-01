У террориста, который въехал в толпу в Новом Орлеане, нашли флаг ИГИЛ*
Установлена личность человека, который въехал в толпу в Новом Орлеане
В США выяснили личность человека, который въехал в толпу в Новом Орлеане, штат Луизиана. Им оказался 42-летний Шамсуд Дин Джаббар. Об этом сообщило издание NBC News, ссылаясь на представителей правоохранительных органов.
В автомобиле подозреваемого нашли взрывные устройства. По данным источников CBS, следователи проверяют, мог ли подозреваемый быть связан с зарубежной террористической организацией.
А вот по данным CNN, террорист имел при себе флаг ИГИЛ*.
Напомним, в Новом Орлеане грузовик врезался в толпу, праздновавшую Новый год. После этого водитель вышел из машины и начал стрелять по прохожим. В результате на пересечении Бурбон-стрит и Канал-стрит пострадали около 30 человек, 10 погибли. Сам нападавший был нейтрализован. Мэр города назвал произошедшее терактом.
* Организация признана террористической и запрещена в России
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