Трамп связал теракт в Новом Орлеане с преступностью из-за нелегальной миграции
Дональд Трамп в своём аккаунте в Truth Social заявил, что наезд грузовика на толпу в Новом Орлеане связан с нелегальной миграцией. Он подчеркнул, что ранее его слова о том, что прибывающие в страну преступники представляют большую угрозу, чем местные, подвергались критике со стороны демократов и СМИ. Однако, по его мнению, этот инцидент подтверждает его правоту.
«Когда я говорил, что приехавшие преступники намного хуже тех, что есть у нас в стране, это утверждение постоянно опровергалось, но оно оказалось правдой», — написал он.
Трамп также отметил, что его команда окажет помощь Новому Орлеану в расследовании происшествия и восстановлении после трагедии.
Напомним, в Новом Орлеане, штат Луизиана, произошёл наезд грузовика на людей, праздновавших Новый год. После этого водитель вышел из машины и начал стрелять по прохожим. В результате инцидента на пересечении Бурбон-стрит и Канал-стрит пострадали около 30 человек, 10 погибли. Нападавший был нейтрализован. Его личность установили, сейчас проверяют возможные связи с террористическими группировками.
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