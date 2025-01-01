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1 января, 18:47

Трамп связал теракт в Новом Орлеане с преступностью из-за нелегальной миграции

Дональд Трамп в своём аккаунте в Truth Social заявил, что наезд грузовика на толпу в Новом Орлеане связан с нелегальной миграцией. Он подчеркнул, что ранее его слова о том, что прибывающие в страну преступники представляют большую угрозу, чем местные, подвергались критике со стороны демократов и СМИ. Однако, по его мнению, этот инцидент подтверждает его правоту.

«Когда я говорил, что приехавшие преступники намного хуже тех, что есть у нас в стране, это утверждение постоянно опровергалось, но оно оказалось правдой», — написал он.

Стало известно, пострадали ли россияне при смертельном наезде на толпу в Новом Орлеане
Стало известно, пострадали ли россияне при смертельном наезде на толпу в Новом Орлеане

Трамп также отметил, что его команда окажет помощь Новому Орлеану в расследовании происшествия и восстановлении после трагедии.

Напомним, в Новом Орлеане, штат Луизиана, произошёл наезд грузовика на людей, праздновавших Новый год. После этого водитель вышел из машины и начал стрелять по прохожим. В результате инцидента на пересечении Бурбон-стрит и Канал-стрит пострадали около 30 человек, 10 погибли. Нападавший был нейтрализован. Его личность установили, сейчас проверяют возможные связи с террористическими группировками.

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X / umadilojan

Лия Мурадьян
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