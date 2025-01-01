Трамп связал теракт в Новом Орлеане с преступностью из-за нелегальной миграции

Дональд Трамп в своём аккаунте в Truth Social заявил, что наезд грузовика на толпу в Новом Орлеане связан с нелегальной миграцией. Он подчеркнул, что ранее его слова о том, что прибывающие в страну преступники представляют большую угрозу, чем местные, подвергались критике со стороны демократов и СМИ. Однако, по его мнению, этот инцидент подтверждает его правоту.

«Когда я говорил, что приехавшие преступники намного хуже тех, что есть у нас в стране, это утверждение постоянно опровергалось, но оно оказалось правдой», — написал он.

Трамп также отметил, что его команда окажет помощь Новому Орлеану в расследовании происшествия и восстановлении после трагедии.