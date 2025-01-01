Стало известно, пострадали ли россияне при смертельном наезде на толпу в Новом Орлеане
Захарова: Предварительно, при наезде грузовика в США россияне не пострадали
Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова сообщила, что, предварительно, граждане России не пострадали при наезде грузовика на толпу в Новом Орлеане в США. Её слова приводит ТАСС.
«На данный момент информации о том, что среди пострадавших могут быть россияне, нет», — поделилась Захарова.
Напомним, в Соединённых Штатах вскоре после полуночи водитель грузовика протаранил толпу людей. После мужчина открыл огонь. По предварительным данным, погибло минимум десять человек, пострадало порядка 30. Полицейские застрелили преступника. Сотрудники ФБР обнаружили на месте ЧП взрывные устройства. Однако Федеральное бюро расследований не считает произошедшее терактом.
Х / Dilojan