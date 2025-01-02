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1 января, 22:48

Маск допустил, что взрыв Tesla в Лас-Вегасе случился из-за фейерверка или бомбы

Илон Маск сообщил, что взрыв Tesla Cybertruck возле Trump Tower в Лас-Вегасе произошёл из-за мощного фейерверка или взрывного устройства внутри машины. Миллиардер подчеркнул, что инцидент не имеет отношения к самому электромобилю. Об этом он написал в публикации на платформе X.

«Мы установили, что причиной взрыва стал либо очень сильный фейерверк, либо бомба, которую перевозили в арендованном Cybertruck. Это никак не связано с самим автомобилем», — заявил глава Tesla.

Tesla Cybertruck взлетела на воздух возле башни Трампа в Лас-Вегасе
Tesla Cybertruck взлетела на воздух возле башни Трампа в Лас-Вегасе

На момент происшествия все телеметрические данные машины находились в норме, подчеркнул он.

Маск ранее отметил, что расследованием занимается вся высшая руководящая команда Tesla. Он добавил, что ранее с автомобилями компании ничего подобного не происходило. Напомним, трагедия случилась вечером 1 января рядом с Trump Tower в Лас-Вегасе. По данным полиции, в результате инцидента погиб один человек, ещё семь получили ранения. Власти рассматривают это событие как возможный теракт.

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X / Juan Becerra Acosta

Лия Мурадьян
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