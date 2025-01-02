Маск допустил, что взрыв Tesla в Лас-Вегасе случился из-за фейерверка или бомбы
Илон Маск сообщил, что взрыв Tesla Cybertruck возле Trump Tower в Лас-Вегасе произошёл из-за мощного фейерверка или взрывного устройства внутри машины. Миллиардер подчеркнул, что инцидент не имеет отношения к самому электромобилю. Об этом он написал в публикации на платформе X.
«Мы установили, что причиной взрыва стал либо очень сильный фейерверк, либо бомба, которую перевозили в арендованном Cybertruck. Это никак не связано с самим автомобилем», — заявил глава Tesla.
На момент происшествия все телеметрические данные машины находились в норме, подчеркнул он.
Маск ранее отметил, что расследованием занимается вся высшая руководящая команда Tesla. Он добавил, что ранее с автомобилями компании ничего подобного не происходило. Напомним, трагедия случилась вечером 1 января рядом с Trump Tower в Лас-Вегасе. По данным полиции, в результате инцидента погиб один человек, ещё семь получили ранения. Власти рассматривают это событие как возможный теракт.
X / Juan Becerra Acosta