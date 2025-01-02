Маск допустил, что взрыв Tesla в Лас-Вегасе случился из-за фейерверка или бомбы

Илон Маск сообщил, что взрыв Tesla Cybertruck возле Trump Tower в Лас-Вегасе произошёл из-за мощного фейерверка или взрывного устройства внутри машины. Миллиардер подчеркнул, что инцидент не имеет отношения к самому электромобилю. Об этом он написал в публикации на платформе X.

«Мы установили, что причиной взрыва стал либо очень сильный фейерверк, либо бомба, которую перевозили в арендованном Cybertruck. Это никак не связано с самим автомобилем», — заявил глава Tesla.

На момент происшествия все телеметрические данные машины находились в норме, подчеркнул он.