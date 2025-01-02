«Никакой связи нет»: ФБР высказало позицию по терактам в Лас-Вегасе и Новом Орлеане

«На данный момент нет никакой конкретной связи между терактом в Новом Орлеане и терактом в Лас-Вегасе», — подчеркнул он, отметив, что расследование находится на ранней стадии.

Кроме того, появилась информация, что преступник, организовавший и осуществивший теракт в Новом Орлеане примкнул к ИГИЛ* летом 2024 года. Нападение он совершил в одиночку. Также отмечено, что террорист изначально затевал преступление против членов собственной семьи, но опасался, что тогда в СМИ не появится упоминаний войны между верующими и неверующими.