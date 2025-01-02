«Никакой связи нет»: ФБР высказало позицию по терактам в Лас-Вегасе и Новом Орлеане
В ФБР не увидели связи между терактами в Новом Орлеане и Лас-Вегасе
Федеральному бюро расследований США не удалось установить связь между террористическими атаками в Новом Орлеане (штат Луизиана) и Лас-Вегасе (штат Невада). С данным заявлением выступил заместитель помощника директора ФБР Кристофер Райа.
«На данный момент нет никакой конкретной связи между терактом в Новом Орлеане и терактом в Лас-Вегасе», — подчеркнул он, отметив, что расследование находится на ранней стадии.
Кроме того, появилась информация, что преступник, организовавший и осуществивший теракт в Новом Орлеане примкнул к ИГИЛ* летом 2024 года. Нападение он совершил в одиночку. Также отмечено, что террорист изначально затевал преступление против членов собственной семьи, но опасался, что тогда в СМИ не появится упоминаний войны между верующими и неверующими.
Напомним, 31 декабря в Новом Орлеане грузовик протаранил толпу празднующих Новый Год, после чего водитель вышел из машины и открыл огонь по людям. Погибли 15 человек. Нападавший был убит в ходе перестрелки с полицией. Спустя несколько часов в Лас-Вегасе взорвался автомобиль Tesla Cybertruck, припаркованный у здания принадлежащего избранному президенту США Дональду Трампу отеля, погиб один человек, несколько пострадали. Действующий президент Штатов Джо Байден объявил о расследовании возможной связи между этими трагическими происшествиями.
* Организация признана террористической и запрещена в России
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