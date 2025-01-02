Байден: США проверяют связь между взрывом Tesla и терактом в Новом Орлеане
Президент США Джо Байден сообщил, что американские спецслужбы выясняют, существует ли связь между взрывом электромобиля Tesla Cybertruck в Лас-Вегасе и терактом в Новом Орлеане. Об этом он заявил в среду во время телеобращения из своей резиденции в Кэмп-Дэвиде.
Байден подчеркнул, что власти внимательно следят за ситуацией, связанной с инцидентом у отеля Trump Hotel в Лас-Вегасе. Он также отметил, что правоохранительные и разведывательные структуры активно работают над расследованием обоих случаев.
Президент добавил, что одной из ключевых задач является установление возможной связи между этими событиями.
Напомним, 31 декабря в Новом Орлеане грузовик врезался в толпу людей на перекрестке Бурбон-стрит и Канал-стрит. Через несколько часов, 1 января, в Лас-Вегасе произошел взрыв Tesla Cybertruck. Есть погибший и раненные.
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