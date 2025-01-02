Байден: США проверяют связь между взрывом Tesla и терактом в Новом Орлеане

Президент США Джо Байден сообщил, что американские спецслужбы выясняют, существует ли связь между взрывом электромобиля Tesla Cybertruck в Лас-Вегасе и терактом в Новом Орлеане. Об этом он заявил в среду во время телеобращения из своей резиденции в Кэмп-Дэвиде.