Видел сны: СМИ узнали ужасающие детали плана террориста из Нового Орлеана
CNN: Подозреваемый в теракте в Новом Орлеане изначально планировал убить семью
42-летний Шамсуд Дин Джаббар, которого подозревают в совершении теракта в Новом Орлеане, изначально собирался убить собственную семью, но в итоге передумал. Об этом сообщает телеканал CNN со ссылкой на информацию правоохранителей.
Шамсуд Дин Джаббар. Фото © FBI
«Подозреваемый в смертоносной атаке в Новый год в Новом Орлеане обсуждал планирование убийства своей семьи и сны, которые побудили его присоединиться к ИГИЛ* <...> Джаббар <...> упоминал в видеороликах о своём разводе и о том, что сначала он планировал собрать свою семью на «праздник» с намерением убить», — говорится в материале.
Американские правоохранители сделали соответствующие выводы после изучения видео, которые Джаббар, предположительно, записал в машине по дороге в Луизиану. В роликах он говорит, что собирался убить семью, но впоследствии отказался от этой идеи, а также видел сновидения, которые побудили его примкнуть к террористической организации.
Напомним, Шамсуд Дин Джаббар подозревается в теракте в Новом Орлеане, где он на грузовике врезался в праздновавших Новый Год людей. После этого он вышел из автомобиля и открыл огонь по толпе. Ранения получили порядка 30 человек. Согласно последним данным, число погибших выросло до 15. Кроме того, злоумышленник успел ранить из автомата как минимум двух полицейских. Террорист был ликвидирован на месте. При осмотре его автомобиля были обнаружены несколько самодельных взрывных устройств, а также флаг запрещённой террористической организации ИГИЛ*.
*Организация признана террористической, её деятельность запрещена в России.
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