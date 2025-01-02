Видел сны: СМИ узнали ужасающие детали плана террориста из Нового Орлеана

42-летний Шамсуд Дин Джаббар, которого подозревают в совершении теракта в Новом Орлеане, изначально собирался убить собственную семью, но в итоге передумал. Об этом сообщает телеканал CNN со ссылкой на информацию правоохранителей.

Шамсуд Дин Джаббар. Фото © FBI

«Подозреваемый в смертоносной атаке в Новый год в Новом Орлеане обсуждал планирование убийства своей семьи и сны, которые побудили его присоединиться к ИГИЛ* <...> Джаббар <...> упоминал в видеороликах о своём разводе и о том, что сначала он планировал собрать свою семью на «праздник» с намерением убить», — говорится в материале.

Американские правоохранители сделали соответствующие выводы после изучения видео, которые Джаббар, предположительно, записал в машине по дороге в Луизиану. В роликах он говорит, что собирался убить семью, но впоследствии отказался от этой идеи, а также видел сновидения, которые побудили его примкнуть к террористической организации.