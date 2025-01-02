Генсек ООН Гутерриш выразил соболезнования после теракта в Новом Орлеане

Антониу Гутерриш, занимающий пост генерального секретаря ООН, резко осудил террористический акт, произошедший в Новом Орлеане, штат Луизиана. В результате нападения погибли как минимум 15 человек.

В заявлении, которое распространила пресс-служба ООН, говорится, что глава организации назвал атаку неприемлемой. Водитель намеренно направил автомобиль в толпу, собравшуюся для празднования Нового года.

Гутерриш выразил глубокие соболезнования родственникам жертв, а также жителям Луизианы и всем гражданам США. Он пожелал пострадавшим скорейшего восстановления.