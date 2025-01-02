Генсек ООН Гутерриш выразил соболезнования после теракта в Новом Орлеане
Антониу Гутерриш, занимающий пост генерального секретаря ООН, резко осудил террористический акт, произошедший в Новом Орлеане, штат Луизиана. В результате нападения погибли как минимум 15 человек.
В заявлении, которое распространила пресс-служба ООН, говорится, что глава организации назвал атаку неприемлемой. Водитель намеренно направил автомобиль в толпу, собравшуюся для празднования Нового года.
Гутерриш выразил глубокие соболезнования родственникам жертв, а также жителям Луизианы и всем гражданам США. Он пожелал пострадавшим скорейшего восстановления.
Инцидент произошел в новогоднюю ночь. Грузовик врезался в людей на перекрестке Бурбон-стрит и Канал-стрит. После этого водитель вышел из машины и начал стрелять по прохожим. Правоохранители нейтрализовали нападавшего на месте. В ходе осмотра его автомобиля нашли несколько самодельных взрывных устройств и флаг запрещённой террористической организации.
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