«Сходство есть»: В США выразили уверенность в связи терактов в Лас-Вегасе и Новом Орлеане
Политолог Расмуссен допустил связь между терактами в Лас-Вегасе и Новом Орлеане
Между терактами в Новом Орлеане и Лас-Вегасе есть сходство, произошедшие инциденты с высокой вероятностью взаимосвязаны. Об этом заявил политолог, отставной подполковник армии США Эрл Расмуссен.
«Есть связь, есть сходство между каждым из них. Так что могут ли оба рассматриваться как террористические действия, могут ли они быть связаны? Да», — приводит слова эксперта газета «Известия».
Ветеран, комментируя теракты, выразил мнение, что обе атаки имели целью запугивание американских граждан и усиление общественного напряжения. Он считает, что за этими событиями стоит организованная группа, которая тщательно спланировала свои действия. Расмуссен призвал к усилению мер безопасности в Штатах в свете произошедшего.
Напомним, 31 декабря в Новом Орлеане грузовик протаранил толпу празднующих Новый Год, после чего водитель вышел из машины и открыл огонь по людям. Погибли 15 человек. Нападавший был убит в ходе перестрелки с полицией. Спустя несколько часов в Лас-Вегасе взорвался автомобиль Tesla Cybertruck, припаркованный у здания принадлежащего избранному президенту США Дональду Трампу отеля, погиб один человек, несколько пострадали. Действующий президент Штатов Джо Байден объявил о расследовании возможной связи между этими трагическими происшествиями.
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