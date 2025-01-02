«Сходство есть»: В США выразили уверенность в связи терактов в Лас-Вегасе и Новом Орлеане

Между терактами в Новом Орлеане и Лас-Вегасе есть сходство, произошедшие инциденты с высокой вероятностью взаимосвязаны. Об этом заявил политолог, отставной подполковник армии США Эрл Расмуссен.

«Есть связь, есть сходство между каждым из них. Так что могут ли оба рассматриваться как террористические действия, могут ли они быть связаны? Да», — приводит слова эксперта газета «Известия».