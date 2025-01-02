Служил в спецназе: Раскрыта личность мужчины, подорвавшего Cybertruck у отеля Трампа
Водитель взорвавшегося в Лас-Вегасе Cybertruck оказался ветераном ВС США
Установлена личность водителя, устроившегося взрыв автомобиля Tesla Cybertruck возле отеля избранного президента США Дональда Трампа, им оказался 37-летний ветеран армии США Мэтью Ливельсбергер из города Колорадо-Спрингс. Об этом в соцсети X пишет местный журналист Ник Сортор.
По предварительным данным, мужчина находился в автомобиле, когда произошёл взрыв. Служба новостей 9news сообщает, что Ливельсбергер проходил службу в американской армии. В его аккаунте в соцсетях указано, что он менеджер по разведке с опытом работы в подразделениях специального назначения.
Мэтью Ливельсбергер. Фото © Facebook (соцсеть запрещена в РФ; принадлежит корпорации Meta, которая признана в РФ экстремистской) / Matt Livelsberger
В электрокаре нашли множество пиротехнических изделий, а также канистры с бензином. Здание отеля после взрыва эвакуировали. ФБР пока не квалифицировало происшествие как теракт и не утверждает, что оно связано с трагическими событиями в Новом Орлеане. Тем не менее, известно, что в обоих случаях автомобили были арендованы через сервис Turo.
Напомним, 1 января в Лас-Вегасе взорвался автомобиль Tesla Cybertruck. Известно об одном погибшем и нескольких раненых. Несколькими часами ранее другая трагедия произошла в Новом Орлеане — там грузовик протаранил толпу, после чего водитель вступил в перестрелку с полицией и был убит. Действующий президент Штатов Джо Байден заявил, что правоохранители проверяют наличие связи между этими происшествиями.
X / TheXFront