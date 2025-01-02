Служил в спецназе: Раскрыта личность мужчины, подорвавшего Cybertruck у отеля Трампа

По предварительным данным, мужчина находился в автомобиле, когда произошёл взрыв. Служба новостей 9news сообщает , что Ливельсбергер проходил службу в американской армии. В его аккаунте в соцсетях указано, что он менеджер по разведке с опытом работы в подразделениях специального назначения.

В электрокаре нашли множество пиротехнических изделий, а также канистры с бензином. Здание отеля после взрыва эвакуировали. ФБР пока не квалифицировало происшествие как теракт и не утверждает, что оно связано с трагическими событиями в Новом Орлеане. Тем не менее, известно, что в обоих случаях автомобили были арендованы через сервис Turo.