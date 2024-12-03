Немецкую авиабомбу времён Великой Отечественной нашли в Волгограде

На севере Волгограда рабочие предприятия случайно обнаружили немецкую авиабомбу времён Великой Отечественной войны. Сотрудники МЧС России её успешно обезвредили, передаётся в официальном телеграм-канале службы.

Сотрудники МЧС России обезвредили немецкую авиабомбу на севере Волгограда. Видео © Telegram / МЧС России

«Пиротехники Донского спасательного центра идентифицировали снаряд — 250-килограммовая авиационная фугасная бомба времён Великой Отечественной войны. Её вывезли на полигон и подорвали», — говорится в сообщении.